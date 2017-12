Veterinarji res skubejo lastnike mačk?

ŠENTJUR – »V vašem časopisu sem nedavno zasledila, kako Celjske lekarne v času dežurstva za izdana zdravila zaračunavajo en evro dodatka. No, povedati vam moram, da primer še zdaleč ni osamljen, saj podobno počno tudi v veterinarskih ambulantah, in to ob normalnih dneh, torej v rednem delovnem času,« se je s pismom na nas obrnila ogorčena bralka iz Šentjurja (ime na njeno izrecno željo hranimo v uredništvu).

Opisala je, da ima dve muci, zato se je v Veterinarsko bolnico Šentjur, ki je zdaj v lasti Veterinarske postaje Šmarje, poleti odpravila po sredstvo proti zunanjim zajedavcem, bolham in klopom. »Ko sem prišla k njim, sem vprašala, ali imajo ampule broadline, in jim pokazala tudi škatlo, ki sem jo kupila že enkrat prej. Dejali so mi, da to zdravilo imajo in da ena ampula stane 9,38 evra. Rekla sem, da bi kupila dve, in za plačilo ponudila prodajalki bankovec za 20 evrov. Po vsej logiki bi mi morala vrniti še nekaj drobiža, nakar mi reče, da je to premalo, saj da je cena za obe 21,51 era. Seveda sem se začudila, pa mi je hitela razlagati, da mi je za nasvet zaračunala 2,75 evra. Pa sem rekla, kakšen nasvet neki, če sem to prišla samo kupit in ne potrebujem nobenega nasveta, saj to sredstvo, gre za raztopino, ki se mucki stisne na kožo, že poznam,« nam je še razložila bralka. In dodala, da se ji zdi cena res visoka. »Sploh, če ima kdo, tako kot jaz, dve muci ali še več, pa vsi vemo, da je treba takšno sredstvo mucam nanašati skoraj vsak mesec, če jim seveda želimo prihraniti nepotrebno praskanje zaradi nadležnih bolh in jih ubraniti pred klopi,« še poudarja bralka.

