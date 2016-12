Veteran sredi poti omagal

GLOBOKO – Potniki, ki so se namenili z enim od jutranjih vlakov na pot proti prestolnici, so se morali sprijazniti z dejstvom, da jim vlakovna kompozicija, ki je bila izdelana leta 1974, ne bo zagotovila prihoda na cilj. Znamenita rdeče-rumena gomulka, ki so jo začeli proizvajati v poljski tovarni Pafawag iz Vroclava že leta 1964, je zaradi blokade zavor obstala na tirih na drobni železniški postaji Globoko, ki je prva postaja po Radovljici. Eden od potnikov nam je posredoval zapis, v katerem je med drugim napisal: »Ne vem, kdo odgovarja, da predpotopni in nevarni vlaki še kar vozijo po naših progah. Nihče se ne bo zmigal, dokler se ne bo zgodila kakšna nesreča z usodnimi posledicami. S temi vlaki sem se še jaz vozil v šolo, pa se zdaj bližam šestdesetim.« Celoten promet, tako potniški kot tovorni, lokalni in mednarodni, je bil za več ur prekinjen. Vzdrževalci in serviserji Slovenskih železnic so prišli na mesto, kjer je obstal veteran med vlakovnimi kompozicijami, in nato poskrbeli, da so zablokirano os dvignili nad tračnice, nato pa z dodatnim servisnim vozilom z vleko kompozicije na enega stranskih tirov sprostili progo.