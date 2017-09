Veter odkril streho, drevo padlo na stavbo

LENART – Ob 15.29 je v naselju Močna v občini Lenart drevo padlo na cesto, del ograje in strehe stanovskega objekta. Gasilci PGD Lenart so drevo razžagali in odstranili, očistili cestišče in poškodovano streho zaščitili s folijo, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.



Deset minut prej pa je na Kosovelovi ulici v Mariboru veter odkril del strehe na cerkvi Svete Marije. Gasilci GB Maribor so pločevino poravnali in jo pritrdili nazaj.



Arso je sicer za današnjo noč izdal opozorilo pred nalivi in povišnimi vodotoki.