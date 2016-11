Veste, zakaj je cena bencina taka? Tega vlada ni naredila

LJUBLJANA – Trenutne cene goriva so na slovenskem trgu 1,245 evra za liter 95-oktanskega bencina, 1,316 evra za liter 100-oktanskega bencina in 1,149 evra za liter dizla.

Čeprav smo si včeraj obetali, da bo vlada odločila glede sprostitve cen 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah, se to ni zgodilo. Odločitev so prestavili na začetek prihodnjega tedna in ob tem napovedali, da bodo opravili dodatna usklajevanja o predlogu nove uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.

Za sprostitev cen in liberalizacijo cen naftnih derivatov se zavzema gospodarski minister Zdravko Počivalšek, finančno ministrstvo pa je do predloga zadržano, predvsem zaradi morebitnega vpliva na stanje v javnih financah.