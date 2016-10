Veselite se, spali bomo eno uro dlje

LJUBLJANA – V noči na nedeljo bomo lahko spali uro dlje, saj bomo ob 3. uri urine kazalce prestavili na zimski čas, kar pomeni za eno uro nazaj. Zimski čas je tudi s Soncem usklajen čas. V Sloveniji uro prestavljamo v skladu z evropsko direktivo, ki ureja premik ure v EU.

Poletni čas, ki ga imenujemo tudi uradni čas, se vsako leto konča z zadnjo nedeljo v oktobru. Uveden je bil z namenom boljšega izkoriščanja dnevne svetlobe. Znanstveniki so pred več kot sto leti ugotovili, da bi najbolje izkoristili dnevno svetlobo, če bi za eno uro podaljšali dan in tako kasneje prižgali luči ter prihranili energijo.

Premakniti ali ne?

Medtem ko zagovorniki premikanja urnih kazalcev opozarjajo na prihranek energije, pa nasprotniki menijo, da to negativno vpliva na biološko uro ljudi in poslabšuje njihovo razpoloženje ter zdravje. Na ta račun je leta 2011 tedanji predsednik Rusije Dmitrij Medvedjev sprejel ukrep, da Rusi ne bodo več premikali ure. Uro so premaknili samo še enkrat, in to na poletni čas. Na njem so ostali do leta 2014, ko je predsednik Vladimir Putin podpisal zakon, s katerim se je k njim za stalno vrnil zimski čas.

Premik ure je tako v številnih državah predmet razprave. Ne uporabljajo ga v vseh državah po svetu, tam, kjer pa ga, ure ne prestavljajo nujno na isti dan. V nekaterih državah so poletni čas opustili in ure ne prestavljajo več, ponekod pa ga niso nikoli uporabljali. Poletni čas je bil sicer najprej vpeljan v Nemčiji in Avstriji leta 1916, pozneje tudi drugod, vendar se je po drugi svetovni vojni večinoma ukinil. V šest- in sedemdesetih letih so ga zaradi energetske krize marsikje ponovno vpeljali.

Slovenci smo začeli uro premikati leta 1983. Da vsako zadnjo nedeljo v marcu premaknemo uro za eno uro naprej na poletni čas in vsako zadnjo nedeljo v oktobru za eno uro nazaj na zimski čas, smo dokončno določili leta 2006.