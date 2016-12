Veseli december v slovenskih podjetjih

Novo leto že trka na vrata. To je tudi čas za srečanja zaposlenih, morda skupno večerjo ali prednovoletno zabavo. Med letom ni pravega časa za taka druženja, konec leta pa je tudi čas, ko ob izbrani hrani in primernih količinah pijače popustijo zavore. Sodeč po zasedenosti gostinskih lokalov ob koncu novembra in vse tja bo božičnih praznikov vlada v podjetjih dobra ali vsaj ugodna klima. Če k temu prištejemo še primerne poslovne rezultate, potem je razlogov za skupno srečanje zunaj delovnega okolja več kot dovolj. Tu so še otroci zaposlenih in njihova pričakovanja, kaj jim bo prinesel eden od treh decembrskih dobrih mož.



Darila otrokom namesto partnerjem



Najprej smo povprašali v dveh velikih trgovskih sistemih, pri Sparu Slovenija in v Mercatorju. Zaradi velikega števila poslovalnic v obeh družbah in števila zaposlenih bi bilo skorajda nemogoče organizirati prednovoletno zabavo na enem mestu. V podjetju Spar Slovenija otroke zaposlenih vsako leto obdaruje Miklavž. In nagrajevanje zaposlenih ob koncu leta? V podjetju Spar Slovenija so kratki in jedrnati: »Politika nagrajevanja je odvisna tako od rezultatov podjetja kot tudi od uspešnosti posameznika pri njegovem delu.«



Kaj pa Mercator? Tudi njihovo sporočilo je kratko: »Mercatorjevi zaposleni tradicionalno vsako leto dobijo paket dobrot za na praznično mizo. Posebnega obdarovanja otrok zaposlenih ali zabav pred koncem leta pa letos ne organiziramo.«

