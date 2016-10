Vesel, da lahko hodi

Pred dvema letoma bi na tem mestu verjetno pisali zgodbo o uspešnem čistilnem servisu, ki ga vodi Gregor Selak, 25-letnik, ki rad tudi pleza. Danes pa je to zgodba o dve leti starejšem Gregorju, ki ga življenje preizkuša, a ima v dnevni sobi razobešeno bronasto medaljo s svetovnega prvenstva v paraplezanju. »Kaj delam, kaj počnem? Varčujem moči, da lahko plezam. Z ženo imava tudi psa, sicer pa bolj počivam,« pove Gregor, ki prihaja iz Škofje Loke. Na nedavnem svetovnem prvenstvu v športnem plezanju se je zavihtel na tretje mesto. Morda bi bil še kakšno mesto višje, pa ni šlo. »Po prvem dnevu sem bil že tako utrujen, po drugem pa sploh. Tretji dan nisem mogel nič,« nam prizna, ko se spominja nastopov v Parizu, ki je gostil svetovno elito.



Niso ga jemali resno



»Plezanje imam zelo rad. Po navadi treniram uro na dan. A mi to pobere toliko moči, da potem dan, dva preprosto le počivam,« nadaljuje Gregor, ki je pred dvema letoma zbolel za multiplo sklerozo. To je kronična avtoimuna vnetna bolezen, ki prizadene osrednje živčevje. V samem procesu in napredku bolezni propadajo predvsem ovojnice živčnih vlaken zaradi poškodb in izgube mielina. Bolezen se po zadnjih podatkih pogosteje pojavlja pri ženskah.

