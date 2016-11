Veroniko Deseniško za turistično zanimivost

Skoraj natančno 560 let je minilo od smrti zadnjega velikega kneza Ulrika II. Celjskega (nemško Cilli). Devetega novembra 1456 je namreč Oger (Madžar) Ladislav Hunyadi s pristaši v trdnjavi Kalemegdan v Beogradu, kjer so se križarske vojske zbirale za veliko bitko proti Turkom, po jutranji maši v neenakem spopadu umoril Ulrika. Poslednjega Celjana so z velikimi slovesnostmi, kot davno z dramatičnim zanosom piše celjski kronist in po njem povzema v knjigi Grofje Celjski med zgodovino in mitom kustosinja Pokrajinskega muzeja Celje, Celjanka kajpak, mag. Rolanda Fugger Germadnik, pokopali v celjski minoritski cerkvi. Z njim so položili v grob zadnjega moškega člana celjske grofovske in pozneje knežje hiše, saj je Ulrikov oče Friderik II. umrl v letu 1454, že prej pa so v otroških letih pomrli tudi vsi Ulrikovi otroci. Najboljše izhodišče za dedovanje je imel cesar Friderik III. Habsburški, ki se je lahko skliceval na dedno pogodbo med Celjskimi in Habsburžani iz leta 1443, po kateri rodbina, ki preživi drugo, deduje vse njeno imetje. Vsa ogromna celjska posest, velika za približno dve tretjini današnje Slovenije, z gradovi in mesti vred, je tako v sklopu rimsko-nemškega cesarstva padla kot zlato jabolko v roke Habsburžanom, ki so se na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem dokončno zasidrali vse do leta 1918, konca prve svetovne vojne, propada Habsburžanov in tudi Avstro-Ogrske.



Ženitni posredniki



Zgodba o vzponu in padcu grofov in knezov Celjskih je polna mitov in legend; da so bili po rodu Nemci, nekateri bi raje videli, da bi bili Slovenci, so zgodovinarji potrdili že zdavnaj, da so bili njihovi podložniki (tlačani) Slovenci oz. južni Slovani, je prav tako jasno, pa tudi, da smo imeli skupnega sovražnika – Habsburžane. Celjski so se s pomočjo slove(a)-nske vojske borili po vsej srednji Evropi, svoje vojaške storitve prodajali za velike novce in nova ozemlja, zanimala sta jih predvsem bogastvo in s tem moč. Trgovali pa so Celjani tudi s svojimi dekleti, možili so jih po vsej Evropi in veljali za neke vrste ženitno zibelko, danes bi rekli posredovalnico. Po potrebi so tudi možje poiskali žene drugje in s tem razširili svoja ozemlja in bogastvo, ki je bilo enormno. Žovneški gospodje, grofje Celjski namreč izhajajo z gradu Žovnek pri Braslovčah, prvi žovneški, ki je postal grof, je bil Friderik I., še prej pa so prav prek žene, ki je bila Vovbrška, dedovali Celje in stari celjski grad. Po potrebi so napletli rodbinske zveze s hrvaškimi bani, poljskimi in madžarskimi kralji, mogočnimi frankopanskimi gospodi, srbskimi despoti, nagrabili velikanska posestva, imeli svojo zakladnico (danes bi rekli rezervo v zlatu) v Solčavi. Najmočnejši Celjan je bil Herman II., ki je dal med drugim iz čisto pragmatičnih razlogov za nekaj let v stolp celjskega gradu zapreti tudi svojega sina Friderika II., njegovo drugo ženo Veroniko Deseniško, potem ko je inkvizicijsko sodišče v Celju ni spoznalo za krivo v obtožbi čarovništva, pa umoriti. Po ljudskem izročilu naj bi to storil celjski vazalni vitez Jošt Soteški (Jobst von Helffenberg) tako, da jo je utopil v kadi na gradu Ojstrica v Spodnji Savinjski dolini. Pokopana naj bi bila najprej tam, ko je prevzel po očetu oblast, pa naj bi jo dal vdovec Friderik prekopati in jo je pokopal v nekdanjem kartuzijanskem samostanu Jurklošter (vzdrževali so ga Celjani, ki so – mimogrede – zgradili tudi znamenito kartuzijo Pleterje), vendar pa njenega groba nikdar niso našli. S Friderikom naj bi se čisto blizu Jurkloštra na gradu Planina na Kozjanskem tudi poročila. Razvaline tega gradu so v današnji Planini pri Sevnici, v občini Šentjur.



Razprodani muzikal



Zgodba o Veroniki Deseniški, nižji plemkinji iz hrvaškega Zagorja, z gradu in kraja Desenić (Veronike von Dessnitz), ki jo je poroka s celjskim grofom Friderikom II. spravila v nemilost njegovega očeta, grofa Hermana, in na sodišče, kjer se je morala zagovarjati zaradi čarovništva, je ostala živa v ljudskem izročilu in bila navdih številnim domačim in tujim avtorjem. Najbolj znani deli sta tragedija Otona Župančiča ter drama Josipa Jurčiča, po kateri je Danilo Švara pozneje spisal opero. Letos poleti so na celjskem Starem gradu premierno uprizorili tudi muzikal z zgodbo o Veroniki in Frideriku, ki so jo ustvarili pretežno mladi ustvarjalci iz Celja, scenarij pa je napisal priljubljeni pisec, novinar in igralec Janez Usenik, ki se je izkazal že s scenarijem za še en slovenski muzikal – Cvetje v jeseni. Pod glasbo se je podpisal mladi skladatelj Leon Firšt, poleti so na celjskem gradu razprodali osem predstav, zdaj muzikal potuje po Sloveniji in navdušuje. Idejo so dobili pred dvema letoma, izbira teme pa je bila – glede na to, da prihajajo iz Celja – logična. Zgodba o Veroniki ima vse, kar potrebuje muzikal: vojne, humor, politične spletke in ljubezen.



Poleg grofov in knezov Celjskih je prav Veronika Deseniška največji celjski mit, legenda in zgodba, danes dobrodošla za kulturni turizem. Že spomladi prihodnje leto bo jasno, ali bo našim Savinjčanom in Kozjancem skupaj s hrvaškimi Zagorci uspelo z zgodbo o slovenskem Romeu in Juliji prepričati birokrate v Bruslju, da bi z dobrim milijonom in pol evrov podprli skupni projekt občine Braslovče, Laško, hrvaške občine Desenić, Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja hrvatskog Zagorja, Razvojne agencije Kozjansko in Zagorske razvojne agencije. Zanimivo, da nas Hrvati, ko gre za Veroniko, prehitevajo in jo turistično že tržijo.

Veronika, Svetlana, Anna in bankirja

Mnogo stoletij po Frideriku in Veroniki, ki sta se ljubila zlasti v Jurkloštru, je na robu pokopališča starosvetnega kraja, kjer je doma tihota, v gotskem stolpu, nekaj časa, do leta 1985, živela tudi že za življenja legendarna slovenska pesnica, pisateljica, igralka in šansonjerka, karizmatična Svetlana Makarovič. Menda se v Jurkloštru, ob reki Gračnici in v občini Laško, ni prav dobro znašla, sosedom so šle na živce njene mačke, oziroma z domačini in občinarji nekonvencionalna, kot je, ni bila v najboljših odnosih in se je kmalu izselila. S Planine pri Sevnici, nedaleč Jurkloštra, že v osrčju Kozjanskega, kjer sta se poročila Veronika in Friderik, pa sta doma že malce pozabljena, a še vedno kazensko ovadena nekdanja predsednika uprave razvpite Hypo Alpe Adria Bank Anton Romih in Božidar Špan. S Planine je doma tudi avtorica najbolj znanega zgodovinskega romana o Celjanih z naslovom Danes grofje celjski in nikdar več Anna Wambrechtsamer. Roman je nastajal med letoma 1928 in 1932 in izšel pri graški založbi Leykam. V prevodu Nika Kureta je izšel leta 1940 in doživel številne izdaje, zadnjo leta 1992. Anna Wambrechtsamer je pisala predvsem v nemščini in se tako deklarirala kot Nemka, vendar je imela tudi čut za slovenstvo. Delo je med slovenskim bralstvom doseglo status kultnega romana.