Verniki bodo s polnočnicami dočakali božič

LJUBLJANA – Na predvečer božiča, ko kristjani praznujejo rojstvo Jezusa Kristusa, bodo po cerkvah potekale polnočnice, mnogi pa bodo še pred tem v družinskem krogu postavili jaslice in božično drevesce.

V ljubljanski stolnici bo mašo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, v mariborski pa nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Evangeličanski škof Geza Filo bo božično bogoslužje opravil popoldne v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani.

Katoličani in evangeličani božič obhajajo 25. decembra, pravoslavni pa zaradi uporabe drugačnega koledarja 7. januarja.

V svetu bo ena od osrednjih polnočnic potekala v vatikanski baziliki svetega Petra, ki jo bo ob 21.30 daroval papež Frančišek. Tradicionalna polnočnica bo tudi v Betlehemu, kamor so se v teh dneh zgrnile množice turistov. Jeruzalemski latinski patriarh Pierbattista Pizzaballa bo najprej vodil božično procesijo od Jeruzalema do Betlehema. Polnočnico pa bo nato vodil v cerkvi svete Katarine, ki stoji v bližini bazilike Jezusovega rojstva, kjer so običajno imeli polnočno mašo, letos pa jo prenavljajo.

Papež je sicer pred kratkim pozval k premisleku o resničnem pomenu božiča. Vernike je pozval, naj ga skušajo pričakati v miru, pri tem pa naj si skušajo predstavljati takratno dogajanje v Betlehemu.

Božič je eden izmed največjih krščanskih praznikov. Kristjani namreč verjamejo, da se je z Jezusovim rojstvom božji sin učlovečil in se dokončno zavzel za svet in človeka. Na rojstvo se pripravljajo v tihem pričakovanju z molitvijo in v krogu družine. Mnogi pri tem postavijo jaslice in okrasijo božično drevesce.