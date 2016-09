The Verge: Zaradi baterije, ki lahko eksplodira, odpoklicali novi Samsungov telefon

Korejska družba Samsung naj bi le nekaj tednov od začetka prodaje po vsem svetu odpoklicala (prodajo pa ustavila) novi pametni mobilni telefon Galaxy Note 7. Portal The Verge poroča, da so to storili iz strahu, saj da baterije lahko eksplodirajo. Vse mobilnike s tovrstno napako (med polnjenjem lahko baterijo raznese), ki bi lahko pripeljala do tega, bodo zamenjali.

Do zdaj so našli 35 takih mobilnikov Note 7, kar pomeni, da jih je 24 na milijon prodanih.