Veleposlanik zapravljal, ker je bil neprišteven!

KOPER – Državljani se pogosto v šali, ko spremljajo odločitve naših veljakov, sprašujejo, ali je z njimi vse v redu in prav. Marsikateri spor pred televizijskim sprejemnikom ali za točilnim pultom se je že začel zaradi vprašanja o mentalnem zdravju tega ali onega, no, o prištevnosti nekdanjega veleposlanika v Madridu Petra Reberca pa se ni treba več spraševati. Da ob nastopu funkcije ni bil prišteven in je zatorej ni bil sposoben opravljati, je namreč na sodišču potrdil izvedenec in psihiater Dragan Terzič. Ta je med drugim dejal, da Reberc že vse od 90. let prejšnjega stoletja, torej veliko preden je leta 2007 nastopil pomembno funkcijo, trpi za hudo psihološko motnjo. Ob tem se poraja vprašanje, kako je lahko tako bolan sploh dobil tako odgovorno službo. Je nadpovprečno inteligenten, pravi Terzič, in motnjo je dolgo uspešno skrival, dokler ni ravno med njegovim službovanjem v Madridu udarila na plan.

