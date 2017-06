Večji del države rdeč, grozijo hude nevihte in toča

LJUBLJANA – Po sredini hudi uri so se nevihte, tudi s točo, napovedale tudi za danes. Začele so se na severozahodu države, popoldne in proti večeru pa jih lahko pričakujemo še več.

Nekaj močnih nevihtnih celic počasi potuje v smeri Celja. pic.twitter.com/pGPKuAIU0x — meteo.si (@meteoSI) June 1, 2017

Za večji del države velja tudi najvišje opozorilo (rdeče) za pojav toče, trenutno pa je najhuje videti v Zasavju.

Spodaj lahko spremljate, kako se nevarnost toče spreminja na vsakih deset minut.

Če želite spremljati, kje trenutno najbolj dežuje, poglejte spodnjo grafiko, ki se tudi sproti osvežuje.

Pošljite nam fotografija vremenskega dogajanja, objavili jih bomo!