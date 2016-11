Večja količina snega popolnoma zaprla cesto Ljubljana–Kočevje

LJUBLJANA – Vremenske nevšečnosti se že poznajo tudi na cestah.

Prometnoinformacijski center poroča, da je zaradi zdrsa tovornega vozila in večje količine snega na vozišču zaprta glavna cesta Ljubljana–Kočevje pri Velikih Laščah. Zaprta je tudi regionalna cesta Nova vas–Lož–Babno Polje.

Na višje ležečih predelih se ponekod že sneg oprijema vozišča, na prelazih Jezersko, Ljubelj ter Korensko Sedlo je obvezna zimska oprema, so dodali.

Zaradi burje je na primorski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščina ter na regionalni cesti Ajdovščina–Vipava prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

