Večinsko žalostni

Te dni bi nekako po difoltu morali biti veseli. In ker je veselje odsev sreče, tudi srečni. Pa smo res? Nismo. Tako pravi firma Valicon, ki je minule decembrske dni opravila anketo, v kateri se je za srečne in optimistične opredelilo zgolj 19,5 odstotka Slovenk in Slovencev. Kar ena tretjina nas je nesrečnih in pesimističnih, druga pa enako brez sreče, a z nekaj manj črnogledosti.

