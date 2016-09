Večina četrtošolcev ne  zna prerezati krompirja

Čeprav živimo v svetu, ki je zelo vizualen, je likovnega pouka v šolah vedno manj. To je škoda, saj likovno ustvarjanje pozitivno vpliva na številne plati razvoja, pomembne tako za umetnika kot bodočega zdravnika. Likovna vzgoja nam pomaga pri razumevanju kemije in fizike, poznavanje vplivov, ki jih imajo barve in oblike na našo podzavest, pa zmanjša možnost manipulacije z našimi občutki v potrošniškem okolju. Slednjemu namreč vladajo grafični oblikovalci, napol resno napol v smehu pravi profesorica za likovno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez.

Zakaj je likovno izražanje zelo pomembno, še posebej za otroke, ne le kot del likovne vzgoje, ampak na splošno?

Mlajši otroci se po naravi likovno izražajo. Tako spoznavajo in preizkušajo svet okoli sebe. Pozneje prek likovnega ustvarjanja razvijajo različne aspekte osebnosti. Po eni strani kognitivno plat, ki je danes v šolstvu najbolj poudarjena – govorim o predmetih, kjer se moramo nečesa učiti in naučiti –, po drugi strani pa čustveno plat, ki je povezana z motivom. Potem sta tu še spoznavanje materialov ter izrazna plat, se pravi izražanje osebnosti. Prostorska predstava, ki jo pridobimo z likovno vzgojo, je pomembna za obvladovanje fizike ali kemije – če si ne znamo predstavljati predmeta v prostoru, snovi ne moremo razumeti.

Kakšen bolj ambiciozen izmed staršev bi najbrž rekel: Želim si, da bi moj otrok postal zdravnik ali odvetnik, vseeno mi je, ali ima na urniku likovno vzgojo.

Tistemu, ki bi rad imel zdravnika, bi še posebej priporočila, naj otroku ne odreče ur likovne umetnosti. Delo zdravnika poteka v treh dimenzijah, zato je zelo pomembno, da obvlada in razvija prostorsko predstavo. Nekoč sem svojega ginekologa vprašala, kako lahko bere črno-beli ultrazvok, in povedal mi je, da se vsaj šest mesecev na posebnem izobraževanju učijo branja svetlih in temnih odtenkov. Najbrž ste že slišali za kirurge, ki slikajo. Pravijo, da ima telo od znotraj neverjetne barve, in to skušajo pokazati v svojih delih. Likovnost v tem smislu je pomembna za skoraj vse poklice.

