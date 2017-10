Večernica še tretjič pisatelju Petru Svetini

Prejšnji konec tedna so se v Murski Soboti znova zbrali pisatelji in uredniki, da bi proslavili podelitev 21. večernice za najboljše otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo. Gre za najbolj ugledno nagrado s področja mladinske literature, ki si jo je tokrat znova prislužil Peter Svetina za pesniško zbirko Molitvice s stopnic. Podelitev je potekala v okviru vsakoletnega srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede.

Letošnjo komisijo večernice so sestavljali predsednik IgorSaksida, Maja Logar, Erica Johnson Debeljak, Tone Obadič in Petra Vidali. V ožjem izboru za nagrado so bili še Miha Mazzini (Zvezde vabijo), Bina Štampe Žmavc (Čarimatika), Nataša Konc Lorenzutti (Avtobus ob treh) in še eno Svetinovo delo (Sosed pod stropom). To je bila njegova tretja večernica, saj jo je prejel že za Ropotarno, dobitnik je bil tudi lani za knjigo Ko zorijo ježevci. »Nagrada večernica je bila, kolikor mi je znano, ustanovljena kot sorodna nagrada kresniku, Delovi nagradi za najboljši slovenski roman,« nam je po povedal nagrajenec. »Pokroviteljstvo nad večernico je prevzel mariborski dnevnik Večer. Glede na to, da to, da je to edina slovenska nagrada za mladinsko književnost, ki vrednoti samo besedilo, in sicer vseh poslanih del ne glede na žanr, založbo ali članstvo v Društvu slovenskih pisateljev, menim, da je to osrednja nagrada za otroška in mladinska besedila v slovenskem prostoru. Kot taka ima verjetno svoj pomen.«

Svetina nam je pojasnil, da je v slovenskem prostoru še vedno zelo izrazita tako imenovana problemska literatura, ki se v glavnem ukvarja z najstniško problematiko. »V prevodih in seveda tudi originalu se precej bere tako imenovana fantasy literatura, za katero je pred leti oživila zanimanje gospa Rowlingova, to ne pojenja. Na področju otroške literature se veliko govori o slovenski izvirni slikanici, ta pa prinaša različne teme. Trenutno me od mladinske literature zelo zanima zbirka Novi mladinski klasiki, zbirka, ki izhaja pri Sodobnosti in ki prinaša v našem prostoru še nepoznana klasična literarna dela svetovne mladinske književnosti 20. stoletja. Pred časom me je popolnoma osvojil Čudežni gibnik, krasna nonsensna reč, ki jo je prevedel Milan Dekleva, letos poleti sem prebral Otroke iz hiše št. 67, ki govori o obdobju vzpona nacionalsocializma. Res dobre knjige in dobri prevodi.«

Mladi bralci ga najpogosteje sprašujejo, od kod mu navdih za pisanje, koliko knjig je doslej izdal in podobno. »Ampak najbolj zanimiva so vprašanja, ki iz tega okvira izstopajo. Po navadi kaj takega vprašajo otroci, ki so katero od knjig, o katerih se pogovarjamo, prebrali.«