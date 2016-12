Večer upanja

Dnevi so kratki, čez nekaj ur se bo zmračilo, prišel bo sveti večer, božični večer. Vsakomur bo prinesel nekaj; enim več, drugim manj, nekaterim le upanje. Nado, da bodo nekoč nemara tudi sami segli pod božično drevesce in polni pričakovanja sijočih oči trgali bleščeči se papir s tjakaj položenega darila. Vero v Boga so zamenjali z vero v upanje. Ono pač čisto zares umira zadnje.

