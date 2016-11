Več vinogradov kot njiv, a jih je požrla uš

LAŠKO – Martinovo v Laškem ni le praznik vinarjev, ampak je predvsem farni praznik, saj je sv. Martin zavetnik Laškega in patron ene od najstarejših slovenskih prafar. Prav tako je imelo Laško po prvi omembi trga leta 1227 zapisano pravico do tržnega dne prav na dan svetega Martina. Žal pa se Laščani ne ponašajo več z bogatim vinorodnim območjem, kot so se pred sto in več leti, ko je bil kraj dobesedno obdan z vinsko trto, ki pa jo je pozneje uničila trtna uš. Po zapisih dr. Jožeta Mačka je bilo v nekem obdobju v laški okolici celo več vinogradov kakor njiv.



Vse to so razlogi, da so pri Etno odboru Jureta Krašovca, ki svoje poslanstvo po 30 letih nadaljuje pod okriljem lastne zveze Možnar, leta 1996 postavili temelje za prireditve pod skupnim imenom Martinovo, ki pa z veseljačenjem in nazdravljanjem z mladim vinom nimajo veliko skupnega. Gre za sklop prireditev z bolj etnografskim pridihom, saj organizirajo zanimiva predavanja, vezana na vina, trto, zidanice, vinogradništvo, pa tudi ljudske šege in opravila, ki so značilna ob martinovem, prirejajo tudi večere vinskih pesmi, napitnic in zdravičk. Martinovo je pomenilo konec težkih opravil, zato so se ljudje tega dne še posebno veselili.



Osrednja prireditev se vedno dogaja na Martinovo nedeljo, pred cerkvijo sv. Martina v Laškem. In nič drugače ni bilo letos, ko se je nedelja začela z Martinovim sejmom, kjer je bilo mogoče na stojnicah najti najrazličnejšo ponudbo izdelkov za vsakdanjo rabo ter se posladkati z lectom. Po praznični sveti maši je zaigrala Laška pihalna godba, zbrane sta nagovorila župan Franc Zdolšek in dekan Rok Metličar, zaplesali in zapeli pa so folkloristi skupine Lipa iz Rečice.