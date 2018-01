Vdova z otrokoma na toplem in suhem

Bralci Slovenskih novic so Hermanovi pomagali, da je obnovila streho in okna. Foto: Aleš Andlovič

SVETI PRIMOŽ NA POHORJU – Polonco Herman iz Svetega Primoža na Pohorju in njena otroka je pred dvema letoma doletela kruta usoda, ko jih je nenadoma zapustil partner in oče, takrat 45 let star Dušan Hartman. Hermanova je takrat Slovenskim novicam zaupala, da so sanjali o novem domu, saj je imela družina velike načrte, kako se bodo rešili 200 let stare in propadajoče strehe nad glavo. Toda z Dušanovo smrtjo in tudi z luknjo v družinski blagajni so tovrstni načrti postali utopija.

V hipu so čutili vsako kapljo dežja, ki je padla, saj je bila streha, pokrita z azbestnimi ploščami, luknjasta. Kako tudi ne, ko pa je ponujala streho nad glavo že četrti generaciji. »S svojim delom jo je odslužil že moj dedek, a tega z bližnjim kmetom niso zapisali ne v zemljiško knjigo ne na papir. Tako sva morala z Dušanom zemljo in hišo še enkrat odkupiti, da je sploh postala najina last,« je takrat povedala Pohorka in dodala, da so še pred kratkim uporabljali poljsko stranišče.

