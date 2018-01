Vaški burkeži

Tole s Hrvaško se ne bo dobro končalo. Že dolgo, drugi pa še dlje, vemo, da ima Hrvaška vedno prav, vse njene sosede pa vedno narobe. Samozavest hrvaške politike v odnosu do sosednjih držav izhaja iz zgodovinsko utrjene dogme, da je načela mednarodnih odnosov in prava treba uporabiti samo takrat, kadar služijo interesom naroda. Zlasti v odnosu do Slovenije to politiko redno uporabljajo in soočajo s pravno šolo, ki pri nas pogosto meji na pretirano naivno vero v moč mednarodnega prava.

Prav v prazničnih dneh so se razmere zaostrile, kar še zdaleč ni v redu.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«