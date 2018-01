Vaška cerkvica z mogočnim oltarjem

Razloženo naselje leži v Moravško-Trboveljskem podolju v dolini rečice Medije, ki se niže pri Razpotju, kjer se lokalna cesta priključi na cesto Zagorje ob Savi– Moravče, zlije s potokom Kandrščico. K Brišam spadajo zaselki Dole, Okrog, Lipovica in Suhi Potok severno od doline Medije ter Osredek in Podosredek južno od nje, v katerih so raztresene posamezne kmetije. Na dokaj rodovitni peščeni zemlji so ugodne razmere za kmetovanje, tako da so briški kmetje pred drugo svetovno vojno precej svojih pridelkov (sadje, krompir, fižol, prašiče, perutnino) in les prodajali v Zagorje ob Savi.

Gospostvo Gamberk je prišlo na boben in vaščani naj bi odkupili oltar za svojo cerkvico.

Na križišču, kjer je odcep ceste proti kamnolomu pod Lipovico, je gotska cerkev imena Marijinega iz 16. stoletja, ki je ena od štirih podružnic kolovraške župnije. Je pravilno orientirana v smeri vzhod–zahod, kar pomeni, da na god zavetnice sonce v vzdolžni osi vzide točno nad prezbiterijem. Stavba ima pravokotno ladjo, zahodni kor in triosminsko sklenjen prezbiterij z zvezdastim obokom in gotskimi okni s krogovičji. Rebra imajo enojni žleb, pri čemer so na nekaterih stikališčih obarvani ščitki. Na fasadi nad baročnim portalom je zazidano šilasto okence, na južni steni pa je lepo obnovljena freska sv. Krištofa. Za tako majhno vaško cerkvico je kar malce nenavaden naravnost mogočen glavni oltar iz črnega marmorja. In kako se je ta znašel v podružnični cerkvi v Brišah?

Odgovor smo poiskali pri izlaškem krajevnem zgodovinarju Marjanu Klančniku: »Ko je oskrbnik idrijskega rudnika živega srebra, baron Janez Gašper Lichtenthurn, leta 1677 kupil grad Gamberk, se je takoj lotil prenove in za kapelo pri ljubljanskem kamnoseku naročil dragoceni oltar. Dvesto let pozneje je gospostvo Gamberk prišlo na boben in 1877. so vaščani Briš na razprodaji domnevno odkupili oltar. Nato so najeli kamnoseka iz Ljubljane, ta ga je s svojo skupino razstavil in naslednji dan, v nedeljo, so glavne oltarne dele naložil na tri lojtrske vozove. Med tednom so zvozili še preostale dele, nakar jih je kamnosek spet sestavil, tako da je kolovraški župnik Anton Zorman oltar naslednjo nedeljo lahko blagoslovil.«