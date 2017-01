To vas lahko reši, če vam ukradejo smučarsko opremo

KRANJSKA GORA – Za konec tedna je napovedano lepo vreme, ki bo na smučišča gotovo privabilo veliko ljubiteljev belih strmin.

Gorenjska policija je ob tem spomnila, da je treba na smučiščih dosledno upoštevati pravila varnega smučanja. Nesreče se velikokrat zgodijo zaradi precenjevanja znanja smučanja ali zmožnosti smučarja, neznanja, prevelike hitrosti, ustavljanja na nevarnih mestih in v gneči sredi smučišča ter zaradi nevarnih prehitevanj. Posledice tega so padci, trki in poškodbe, najbolj ranljive skupine pa so mladi, starejši in slabši smučarji. Opozorili so tudi na uporabo čelade in varovanje opreme pred nepridipravi. »Pred začetkom smučanja predlagamo popis in fotografiranje opreme zaradi prepoznave v primeru tatvine. Kranjskogorski policisti v preventivne namene že več let uporabljajo poseben obrazec, ki ga najdete v zgornji galeriji,« so zapisali.

Raje ne v gore

Kar zadeva obisk gora v teh zimskih dneh, pa še vedno velja opozorilo o zahtevnih razmerah, zamrznjenih delih poti, veliki nevarnosti pri prečenju pobočij ter o veliki nevarnosti zdrsov in padcev. Cilj naj bo zato prilagojen zmožnostim in opremi posameznika, turo pa naj posameznik prekine, če oceni, da je situacija (pre)nevarna.