Varnostnik  ga je udaril  pred kamerami

Kamere centra za socialno delo so posnele srečanje Hribarja in varnostnika, ne pa tudi zvoka. Foto Aleš Andlovič

V podjetju Varnost pravijo, da so dogodek analizirali in ugotovili, da je varnostnik ravnal zakonito. Foto Aleš Andlovič

MARIBOR – Devetintridesetletni Mariborčan Borut Hribar se je prejšnji ponedeljek odpravil na mariborski center za socialno delo (CSD), da bi si podaljšal status prejemanja socialne pomoči. »V stavbo sem stopil z znancem, ki je imel predhodno spor z varnostnikom,« nam je pojasnil Hribar. Izvedeli smo, da naj bi se varnostnik razhudil, ker je eden od obiskovalcev svoj osebni avtomobil parkiral na prostoru, rezerviranem za invalide. »Ko sem uredil vse potrebno, sem stopil iz stavbe in naletel na varnostnika, ki je kadil. Pripomnil sem, zakaj me tako grdo gleda. Odvrnil mi je, da dokler me samo gleda, je še vse v redu,« se spominja Hribar.

