Slovenci še vedno najraje varčujemo na banki. Ker pa se je donosnost bančnih depozitov v zadnjih dveh letih precej zmanjšala, se mnogi ozirajo tudi za drugimi oblikami varčevanja. Nepremičnine sicer veljajo za dobro naložbo, vendar je za nakup potrebnega precej denarja. Vzajemni skladi so v svetu že dolgo ena najbolj uveljavljenih oblik varčevanja, saj so dostopni tudi varčevalcem, ki lahko na mesec vplačajo po nekaj deset evrov.



Vzajemni sklad združuje denar številnih vlagateljev in ga nalaga v različne vrednostne papirje, ki so opredeljeni v prospektu določenega sklada. Premoženje je razdeljeno na enake enote, vlagatelj pa je s svojim investicijskim kuponom lastnik ustreznega števila teh enot. Z vplačilom vrednosti investicijskega kupona postane kupec lastnik sorazmernega deleža premoženja vzajemnega sklada.



Varčevanje z nižjimi zneski



Primerni so predvsem za vlagatelje iz srednjega dohodkovnega razreda, ki na varčevalne račune vsak mesec vplačujejo manjše zneske (tudi 25 evrov), da bi privarčevali za dodatek k pokojnini, za primer bolezni, šolanje otrok in podobno. Varčevanje v vzajemnih skladih je mogoče kadar koli prekiniti, če nam zmanjka denarja, prav tako je mogoče mesečna vplačila kadar koli zvišati ali znižati. V Sloveniji je tako že več kot 40.000 ljudi, ki vsak mesec vložijo manjše zneske v več kot 200 vzajemnih skladov, ki so zakonodajno zelo regulirani.

Pričakovana letna donosnost 2–3 % za splošne obvezniške vzajemne sklade 4–5 % za splošne kombinirane vzajemne sklade 6–8 % za splošne delniške vzajemne sklade

Pri odločitvi za naložbo v vzajemne sklade je pomembno vedeti, kolikšen delež prihrankov je primerno vložiti in koliko časa smo pripravljeni tako varčevati. Odločitev o tem, koliko premoženja razporediti v delniške oziroma obvezniške podsklade, je treba dobro pretehtati, prav tako v kolikšni meri se odločiti za naložbo v vrednostne papirje domačih oziroma tujih izdajateljev.



Tveganje in donosi



Vzajemni skladi sicer ne zagotavljajo donosa, pač pa obljubljajo povprečno pričakovano letno donosnost, ki naj bi jo ta oblika varčevanja prinesla dolgoročno. V precejšnji meri je odvisna od tveganja vlagatelja, sicer pa dolgoročno znaša od dva odstotka za sklade, ki nalagajo denar v obveznice, do osem odstotkov za bolj tvegane delniške vzajemne sklade. Lani so bili najbolj zadovoljni investitorji, ki so vlagali v razvite trge, v delnice farmacevtskih in visokotehnoloških podjetij, azijskih družb in korporacij, ki upravljajo naravne vire, medtem ko so naložbeniki v slovenske delnice izgubili sedem odstotkov.



Vzajemni skladi imajo višjo donosnost od bančnih vlog, a so tudi bolj tvegani, saj zagotovila, da bo sklad res ustvaril pričakovano donosnost, ni. Lahko se celo zgodi, da vlagatelj začetnega vložka ne bo dobil v celoti povrnjenega. V prvih mesecih letošnjega leta se je tako zgodilo, da so bila vplačila v slovenske vzajemne sklade nekoliko nižja. Strokovnjaki ocenjujejo, da se je to v prvi vrsti zgodilo zavoljo padcev na borzah, ki pri vlagateljih vedno povzročijo nekoliko več previdnosti. Ko začnejo delnice spet rasti, se tudi vplačila dvignejo. Dolgoročne smernice kažejo postopno večanje varčevanja v vzajemnih skladih, zato finančni strokovnjaki pričakujejo neto prilive ob koncu leta. Po podatkih ATVP se je število varčevalcev v slovenskih vzajemnih skladih v zadnjih dveh letih povečalo za več kot 7000, povprečna vrednost premoženja pa se je v tem času povečala tudi zaradi dodatnih vplačil v vzajemne sklade.



Mlajši lahko tvegajo več



Mali vlagatelj je lahko uspešen samo z dolgoročno naložbo. Sklad z nizkimi stroški in dobrim upravljavcem, ki ustvarja donose nad primerjalnim indeksom (benchmark), velja za dobro odločitev. Sicer pa odločitev, kateri vzajemni sklad izbrati, ni lahka. Eno izmed meril je vsekakor njihova letna uspešnost, ki jo merijo pri reviji Moje finance in jo ocenjujejo z zvezdicami. Za varčevanja do pet let tvegane naložbe niso primerne, ker je verjetnost, da čas za unovčenje ravno v tistem obdobju ne bo primeren, mi pa bomo denar potrebovali, na primer za nakup stanovanja.



Mlajši lahko tvegajo več, nekaj let pred upokojitvijo pa je treba tveganja zmanjševati, kar pomeni spremembo portfelja, iz katerega bomo delnice počasi začeli umikati. Za dodatek k pokojnini je ključno, da začnemo čim prej varčevati, četudi z majhnimi zneski. Na kapitalskih trgih je treba investirati dolgoročno, postopno in disciplinirano. Seveda so mogoče tudi špekulativne investicije, vendar je treba tudi tu naš vložek časovno razpršiti, da tveganje ni preveliko. To velja le za majhen odstotek ljudi, ki si takšne naložbe sploh lahko privoščijo, saj je za to potreben denar, ki ga lahko pogrešamo, če naša naložba propade. Takšni vlagatelji imajo lahko zelo visoke donose, vendar se pogosto zgodi, da denar tudi izgubijo.



Pri Zvezi potrošnikov Slovenije in Združenju družb za upravljanje investicijskih skladov so pripravili brošuro o vzajemnih skladih, s katero želijo ljudem pomagati pri sprejemanju odločitve o varčevanju in izbiri ustreznih vzajemnih skladov. Pogosto se dogaja, da zaradi pomanjkanja pravih informacij in slabega finančnega znanja sprejemajo napačne odločitve. Brošura ponuja tudi osnovne informacije o tem, kaj je treba storiti med varčevanjem v vzajemnih skladih in kam se obrniti po informacije, če gre kaj narobe.