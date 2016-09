Varčevali so pri sadikah, zdaj bo padlo 200 dreves

NOVO MESTO – Marsikateri kolesar, ki se pelje po Straški cesti v Novem mestu, namesto vožnje po kolesarski stezi kljub gostemu prometu, tudi tovornemu, saj so v bližini med drugim podjetje Adria Mobil, logistični center in carinarnica, raje izbere cesto. Vožnja po kolesarski stezi je namreč nevarna, saj veje dreves segajo na pločnik in stezo za kolesarje, hkrati pa silijo še na cestišče in češejo višja vozila. In tudi to je nevarno. Ne le frizerja, drevesa bodo potrebovala korenit poseg, pravzaprav posek. Zdaj je že jasno, da jih bo treba posekati in zasaditi nova, čeprav je občina samo za nakup sadik pred dobrim desetletjem namenila 30.000 evrov, redno je namenjala tudi znatna sredstva za obrezovanje.



»Izbrana vrsta dreves je primerna, a bistvena napaka je bila narejena že v začetku, ko so se odločili za nakup slabše kakovosti sadik glede na projektirano. Mogoče so razmišljali, da bodo drevesa zrasla in da bodo s časom takšna, kot bi bila, če bi posadili predvideno velikost sadik, a že iz izkušenj vemo, da varčevanje pri nakupu pomeni le prelaganje stroškov in posebne strokovne skrbi na vzdrževanje, ki bi moralo biti zato dosti bolj natančno in strokovno,« je poudarila Suzana Simič, odgovorna projektantka iz podjetja Acer, ki je projektiralo omenjeno cesto in izdelalo načrt krajinske arhitekture zanjo.

