Varčevala sta več let, banka ponuja 2,50 evra

Mesečni obrok stanovanjskega varčevanja za Sava in njegovo ženo ni bil majhen zalogaj. Foto Moni Černe

Tako banka pojasnjuje, kako so preračunali dinarje. Foto Moni Černe

V banko sta več let pridno prinašala jugoslovanske dinarje. Foto S. N.

KOPER – Pisalo se je leto 1986, ko sta zakonca Vučić iz Kopra, zdaj 76-letni Savo in 70-letna Dušanka, danes sta oba upokojena, s takratno banko Ljubljanska banka – Splošna banka Koper, Poslovna enota Koper, na Oddeleku za stanovanjsko in komunalno izgradnjo podpisala pogodbo o stanovanjskem varčevanju občana. Dušanka, takrat delavka v Embalažnem servisu Koper, je pogodbo sklenila 21. 2. 1986 in se v njej zavezala, da bo 24 mesecev privarčevala 2500 dinarjev na mesec, skupaj bo v dveh letih privarčevala 60.000 dinarjev.

