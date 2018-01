Vajenci po 30 letih segli v roko mojstru

V današnjem hitrem tempu življenja je vsako srečanje nekaj posebnega. Eno takih se je zgodilo v Tapetništvu in avtotapetništvu Ivanek v Segovcih pri Apačah. Prav v času, ko se v Sloveniji spet vrača vajeništvo, so se zbrali vajenci, ki so se v letih 1970–1980 učili za avtotapetnika v državnem podjetju Tapetnik v Mlinski ulici v Mariboru. Povabilu se je odzvalo osem nekdanjih vajencev, ki so pozneje vsi postali obrtniki v tej dejavnosti, le eden je čez tri leta postal policist. Medse so povabili mojstra, danes 73-letnega Ivana Goričana.

Nekoč je veljalo staro pravilo, da je treba mojstra poslušati.

Srečanje je pripravil mojster Janko Ivanek, ki je vse do upokojitve vodil tapetniško obrt, nadaljujeta jo sin Marko in hčerka Irena. »Obdobje, ko sem bil vajenec, je bilo eno lepših. Posebno zato, ker sem se odločil za pravi poklic, ki ga z veseljem opravljam. Učil sem se v državnem podjetju Tapetnik, v oddelku avtotapetnik, ki je delovalo v Mlinski ulici v Mariboru. Bili smo zadnja generacija vajencev, kar je prekinilo usmerjeno izobraževanje, ki je po mojem največja napaka na področju izobraževanja rokodelskih poklicev. Danes ni več šol za izobraževanje rokodelskih poklicev, tako tudi ne tapetništva. Ni pa niti vajencev, ki bi se želeli to učiti,« je povedal Janko Ivanek. »Mojster Ivan Goričan nam je vajencem znal vcepiti znanje, privzgojil pa nam je tudi delovne navade. Vsi smo ga spoštovali,« je še dejal Ivanek, Goričan pa je med drugim povedal: »Neizmerno sem srečen, da sem spet srečal nekdanje vajence, vsi so bili enkratni. Škoda je, da ni več zanimanja za ta poklic. Vsem, ki so se udeležili srečanja in mi naredili veliko veselja, se zahvaljujem.« Izročili so mu zahvalo, na kateri so imena vseh udeležencev srečanja: Danilo Bauman, Janko Ivanek, Milan Bauman, Ivan Fras, Milan Dolenc, Stojan Mulec, Dušan Zelko in Miroslav Sernc. Dva vajenca, Janko in Drago Pišek, sta žal že pokojna.