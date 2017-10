V zraku v Sloveniji zaznali radioaktivno sevanje

LJUBLJANA – V preteklem tednu je Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) podobno kot sorodni upravni organi v Evropi v zraku zaznala zelo nizke ravni radioaktivnega izotopa rutenija 106. Takšne nizke ravni so zaznali merilniki radioaktivne kontaminacije zraka v Ljubljani in v okolici Maribora.

»Gre za zelo nizke ravni radioaktivnosti, ki nimajo nobenih okoljskih ali zdravstvenih posledic in so večtisočkrat nižje od predpisanih mejnih vrednosti za prebivalstvo. Za primerjavo: vsak prebivalec Slovenije (ali Evrope) od naravnih virov vsakodnevno prejeme 100-krat večjo količino sevanja. URSJV bo še naprej spremljal stanje in obveščal javnost in strokovne institucije o ugotovitvah,« so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.