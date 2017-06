V znamenju klekljev in čipk

Poleg vrste razstav, na katerih bodo prevladovale čipke vseh mogočih oblik, in državnega tekmovanja iz znanja klekljanja pripravljajo še vrsto dogodkov, vse seveda v znamenju klekljev in niti, ki so v stoletjih spisale zanimivo idrijsko zgodovino. Letošnja osrednja razstava društva klekljaric idrijske čipke Spominčice bo na ogled v Mestnem muzeju Idrija, kjer si bodo lahko obiskovalci ogledali tudi lovilce sanj z idrijsko čipko ustvarjalke Andrejke L. Kofol. »Klekljane čipke so dobile ime po klekeljnih ali klekljih, to je na poseben način oblikovanih lesenih palčkah, na katere je navit sukanec. S križanjem in sukanjem klekljev nastajajo čipke. Za izdelavo potrebujemo še jerbas, bulo, papirc, bucke in kvačko,« so nam v Idriji razložili nastanek čipke. Začetki izdelovanja čipk na Slovenskem segajo v 16. stoletje. O njihovi razširjenosti in izdelavi na gradovih pričajo freske v nekaterih cerkvah, na primer v Crngrobu in pri sv. Primožu nad Kamnikom. O tem leta 1689 poroča Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske. Najstarejši pisni vir, ki izpričuje to obrt v Idriji in okolici, je iz leta 1696 ter govori o čipkah in njihovih izdelovalkah iz Idrije. Idrijska čipka ima danes vedno več oboževalcev med mladimi. Šopki iz desetih držav Otvoritvena slovesnost Dama s čipkami, prirejena po znani romanci Pygmalion, bo obiskovalce popeljala v notranji svet čipke, zapeljiv in skrivnosten. Slovesnost so letos zasnovali domači, idrijski ustvarjalci vseh generacij. V treh dneh se bodo v Idriji zvrstile številne prireditve, na primer mednarodni floristični dogodek Čipka in cvetje.



Klekljane čipke so dobile ime po klekeljnih, to je posebnih lesenih palčkah, na katere je navit sukanec.



Tokrat bodo v družbi cvetja še posebno zaživele. Cvetličarji iz desetih različnih držav bodo na temo čipk in cvetja izdelovali cvetlične skulpture, ki bodo krasile mestno jedro Idrije. V soboto bo sledilo izdelovanje cvetličnih kreacij, ki jih bodo modeli skupaj z nepozabnimi šopki predstavili v večernem programu. V nedeljo si boste cvetlične kreacije in šopke ogledali v prekrasnem okolju idrijskega gradu. Zaključek sobotnega večera bo izjemen. Na Mestnem trgu bo namreč potekala modna revija znanih slovenskih oblikovalcev s čudovitimi kreacijami z idrijsko čipko, ki so bile prvič prikazane na čipkastem modnem spektaklu na kongresu OIDFA 2016 v Ljubljani, ter študentk in študentov katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil naravoslovnotehniške fakultete s kreacijami za najstnike ter s kreacijami, letos predstavljenimi na Ljubljanskem tednu mode. Tudi v nedeljo bo vroče na Festivalu idrijske čipke. Že tradicionalno se bodo v klekljanju pomerili tekmovalci državnega tekmovanja iz znanja klekljanja za priznanje, ki se bo začelo s povorko idrijskih godbenikov, popoldne pa se bo zaključilo s podelitvijo priznanj najboljšim.