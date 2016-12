V živih jaslicah dvesto živali

HORJUL – Jaslice o božiču so nekaj zares prijetnega. Čeprav je zgodba o novorojenem detetu, ki naj bi odrešilo svet, vsako leto enaka, si jaslice lahko vsak predstavlja po svoje in jih postavi, kamor se mu zdi.



V Zoo parku Rožman na Vrzdencu pri Horjulu bodo letos pripravili že četrte žive jaslice po vrsti, v katerih bo nastopilo 30 ljudi in skoraj vse živali tega vrta, kjer so svoj dom našle zapuščene, ranjene in prizadete živali. Prva velika predstava jaslic v Zoo parku Rožman bo v nedeljo od 17. do 19. ure.

