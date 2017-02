V žalski fontani ob pivu še piramisu

ŽALEC – Ljubitelji piva, ki jih je septembra lani v mestnem parku v Žalcu tik ob tržnici razveselila fontana piva Zeleno zlato, bodo vrčke s posebno kodo lahko spet polnili od 1. aprila. Iz povsem razumljivih razlogov pozimi ne deluje. Potrebna sta bila skrbni pregled in popravilo manjših napak. »Do konca lanske sezone to ni bilo možno, saj je obratovala po ves dan in vse dni v tednu,« je povedal žalski župan Janko Kos. »Pogoj za delovanje fontane in vseh drugih naprav, ki so potrebne za njeno nemoteno delovanje, so temperature zraka nad lediščem.«

