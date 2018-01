V Žalcu drama zaradi otroka, na kraju policijski specialci

ŽALEC – Da bi prišli do triletnega otroka, ki so ga starši protipravno zadrževali v stanovanju, so danes v Žalcu posredovali policijski specialci in gasilci. Po več urah pregovarjanj je oče vendarle odprl vrata in prišel z otrokom iz stanovanja ter ga predal pristojnim službam.

Kot so pojasnili v prispevku RTVS, jim je CSD otroka odvzel avgusta lani. Iskali so ustrezno oskrbo zanj. A oče se je prejšnji četrtek odločil otroka odpeljati iz socialnovarstvenega centra na Igu. Pravi, da so z njim tam ravnali nečloveško.

Zakaj so potrebovali policijo?

»Ko ugotovimo, da je eden od staršev ogrožajoč do otroka ali nas, delavcev centra, ali do njih samih, potem prosimo za asistenco policijsko postajo,« so za javno televizijo pojasnili na CSD Žalec.

Družini so lani odvzeli 14-letno hčer, vročili pa so ji še odredbo o odvzemu trimesečnega sina.