V vrtcu zemlje ne menjajo, otroci se igrajo

Obvestilo za občane, 19. 5. 2017 Analiza zemljine je v izdelavi, vendar prebivalcem svetujemo previdnost pri uporabi vrtnin in stiku z zemljino. S hrano lahko zaužijemo tudi delce onesnaženosti, ki se posedajo na sadje in zelenjavo ter na rastline, ki so krma za živali. Prebivalcem zato priporočamo, da s sajami in drugače onesnažene vrtnine in kmetijske pridelke, ki bi glede na razvoj že bili primerni za uporabo, raje zavržejo. Obstaja namreč tveganje, da so saje mastne in jih ni mogoče učinkovito odstraniti. Če območje rasti vrtnin ni bilo neposredno izpostavljeno oblaku dima, je manj verjetnosti, da so vrtnine onesnažene. Pri aktivnostih na prostem svetujemo previdnost pri dotikanju predmetov ali zemlje/peska, ki bi lahko bila onesnažena. Igral z vidnimi nečistočami ne uporabljamo, svetujemo čiščenje z detergentom. Prav tako odsvetujemo igro v peskovniku. Na območjih, kjer ni vidne onesnaženosti, ostalih zunanjih aktivnosti ni potrebno omejevati, kljub temu pa svetujemo previdnost pri zgoraj omenjenem ravnanju.