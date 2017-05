V vrtcu so v enem dnevu zavrgli 114 obrokov hrane

TRŽIČ – Nedavno so se po Tržiču začele širiti govorice, da so v vrtcu zaradi nekaj neodjavljenih otrok in zaradi nekaj zavržene hrane naredili »celo štalo« oziroma velik halo in okrcali neodgovorne starše, ki ne odjavljajo svojih odsotnih otrok od prehrane. Govorice je sprožilo obvestilo, ki so ga dober teden po prvomajskih praznikih poslali vsem staršem iz Vrtca Tržič in v katerem so med drugim zapisali, da so zaradi neodjavljenih otrok samo v enem dnevu morali zavreči po 57 zajtrkov in kosil. »Zadnje čase ugotavljamo, da je med prazniki čedalje večje odstopanje med prijavljenimi otroki in tistimi, ki tudi res pridejo v vrtec. Za primer navajamo stanje v petek, 28. aprila 2017. Do roka za odjavo smo ugotovili, da bo na ta dan v vrtcu 128 otrok, v naslednjih dneh pa smo prejeli še nekaj odjav, tako da je bilo končno število prijavljenih otrok 81. V petek jih je bilo prisotnih samo 24, kar je pomenilo, da smo zavrgli po 57 zajtrkov in kosil, od tega jih je bilo nekaj zaradi posebnih diet posebej pripravljenih,« je med drugim pisalo v obvestilu, pod katero sta se podpisali Urška Jerman, ki skrbi za obračun oskrbnin, in ravnateljica Vrtca Tržič, mag. Nataša Durjava.

