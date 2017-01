V Velenju skakali mladiči orliči

Ob koncu februarja 2017 se bodo po Sloveniji odvila regijska šolska tekmovanja v smučarskih skokih z alpskimi smučmi Skoči z nami! Za promocijo bo skrbela Smučarska zveza Slovenije v sodelovanju z Argeto Junior in Mini Planico, ki bo slovenskim skakalnim klubom omogočala brezplačno dopoldne Mini Planice na izbrani osnovni šoli. Tako je Smučarskoskakalni klub Velenje (SSKV) izbral OŠ Gorica v Velenju, kjer že vrsto let v zimski sezoni izvajajo treninge v šolski telovadnici.



Cilj dogodka je promocija slovenskega nacionalnega športa, spodbujanje zimskega športa in preostalih športnih dejavnosti. Na ravni vse Slovenije pa to pomeni iskanje smučarskega podmladka, ki se najprej brusi v klubih, nato pa glede na uspešnost lahko napreduje vse do regionalnih in državnih tekmovanj. V Velenju sta poleg predsednika SSKV Bogdana Plaznika sodelovala tudi klubski trener Darko Kaligaro in tekmovalec Niko Hižar s pedagoškim kadrom OŠ Gorica, ki jo vodi ravnatelj Ivan Planinc.



Naprava na posebnem vozilu je mobilna smučarska skakalnica, namenjena otrokom do 10. leta starosti, ki jo promovira nekdanji slovenski smučarskoskakalni šampion in podjetnik Franci Petek. Uporabna je v vseh letnih časih in je namenjena varnemu in zanimivemu spoznavanju smučarskih skokov. Otroci si na treningu nadenejo čelado in obujejo posebne smuči kar na svoje čevlje. Tako se lahko vsi, tudi tisti, ki še nikoli niso stali na smučeh, preizkusijo v skokih na pravi, a najmanjši skakalnici na svetu.



V Velenju so pod vodstvom skakalca Mitje Oraniča in trenerjev SSKV izvajali skoke vse dopoldne, ko je nepopisno veselje doživelo kar 150 učencev od prvega do tretjega razreda. Vsem so ob koncu prireditve (brez vsakršnih poškodb) izročili priznanje in darilo (koledar SSK Velenje 2017) ter darilce sponzorja Argeta. To je bil izjemen uvod v šolska tekmovanja Skoči z nami.