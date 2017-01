V Velenju je napeto: zaradi azilnega doma v ofenzivo

VELENJE – V Velenju je po tem, ko je župan Bojan Kontič zavrnil referendum, vroče zaradi izpostave azilnega doma. Civilna iniciativa, ki je zahtevala referendum, zdaj napoveduje, da se bo obrnila na državne organe, proti občini pa je že vložila tožbo na upravno sodišče.

»Civilna iniciativa je vložila pobudo za razpis referenduma. Pobuda je izpolnjevala vse formalne in zakonite pogoje. To potrjuje tudi ravnanje župana, ki pobude ni zavrnil zaradi morebitnih formalnih pomanjkljivosti in tudi ni zahteval nikakršne dopolnitve,« so zapisali v izjavi za javnost in dodali, da so z nekajdnevno zamudo, kateri botrujejo praznični dnevi, še pravočasno vložili tožbo na upravno sodišče proti Mestni občini Velenje, ki jo zastopa Bojan Kontič. Tožbo so vložili zaradi zavrnitve možnosti, da občanke in občani na referendumu sami odločijo o tem, ali si v svojem okolju želijo kakršno koli izpostavo azilnega doma z emigranti.

Menijo, da jim je vsilil mnenje

»Za takšen korak smo se odločili, ker se po našem mnenju župan skriva za ministrstvom za javno upravo ter nas sam napotuje, da se obrnemo na državne organe, ki so pristojni za reševanje predmetne zadeve, saj vsebina sprejetih sklepov oziroma zahtev naj ne bi obravnavala predmeta, ki bi bil v pristojnosti občine. Po županovih trditvah sprejeti sklepi naj ne bi bili splošni akti občine, o čemer bi bilo možno odločanje občanov na referendumu. Po našem mnenju so glede na statut MO Velenje kakor tudi na ustavo RS sprejeti sklepi splošni akt občine,« so zapisali in dodali, da je Kontič s tem onemogočil občankam, da se izrečejo o Azilnem domu v Velenju in vsilil občanom mnenje 23 svetnikov koalicije, ki odločajo o nadaljnji usodi Velenja tako glede varnosti kot tudi same kakovosti življenja v mestu.

Civilna iniciativa zdaj upa, da jo bo upravno sodišče v svojih ugotovitvah upoštevalo, kajti v nasprotnem primeru po njenem mnenju »ni mogoč noben referendum o nobenem vprašanju v občini. Če bo tožba zavrnjena, nam ostaja še pritožba na ustavno sodišče.«

Med časom čakanja na odločitev sodišča bodo v civilni iniciativi nadaljevali postopke, ki jih omogoča statut MO Velenje.

Protesti tudi drugod po Sloveniji

Tokrat sicer ni prvič, da je informacija o morebitni postavitvi azilnega doma vznemirila občane. Nekaj podobnega se dogaja tudi drugod po Sloveniji. Med odmevnejšimi nasprotniki so v Črnomlju, kjer je vlada napovedala postavitev sprejemnega migrantskega centra. Migrantskemu centru so pred slabim letom nasprotovali tudi v Kranju in na Štajerskem, v Kidričevem.