V Urško po cukre

Bonboniero Urška zlahka najdemo, saj je prav v središču Radovljice pod znanim hotelom Grajski dvor. Kot pravi njena zdajšnja lastnica Urška Medvešček, je trgovinica tam že od leta 1993. »Prvotni lastniki so jo poimenovali Lady Bonboniera,« pravi Medveščkova, ki je prav tistega leta pri njih začela pridobivati prve izkušnje kot študentka. »Ker so se preusmerili v turistične vode, sem se odločila, da jo prevzamem, in tako je junija 1998 nastala Bonboniera Urška,« pravi ponosna podjetnica.



Njihova glavna dejavnost je prodaja bombonjer, bombonov in darilnega programa, zelo jih cenijo tudi po aranžiranju daril. To znanje so zelo razvili, dopolnili in obogatili, s čimer so tudi občutno dvignili raven prodaje. »Ker so se smernice prodaje v naši panogi v zadnjih letih obrnile v domače izdelke, smo stopili v stik s številnimi slovenskimi čokoladnicami in police napolnili z njihovimi artikli. Tako kupci pri nas najdejo pretežno slovenske izdelke,« razloži sogovornica. Ponudbo so razširili na darilni program, specializiran za dogodke, kot so okrogli jubileji, poroke, diplome.



Ugotovili so, da potrebujejo tudi nekaj svojega, zato so se pred dvema letoma povezali s portoroško čokoladnico Tramontana, ki ekskluzivno zanje izdeluje bombonjero Linhartovi cukri, ročno izdelane pralineje, ki ne vsebujejo glutena. Medveščkova je ime znamke zaščitila in jo registrirala pri Uradu za intelektualno lastnino.



Kako pa ocenjuje članstvo v Trgovinski zbornici Slovenije, nas je še zanimalo. Pravi, da je bila že vse od začetka včlanjena v Gospodarsko zbornico Slovenije, pozneje, ko se je ustanovila TZS, pa je prestopila k njim: »Z njenim delovanjem sem zelo zadovoljna, saj nam ponuja veliko ugodnosti – od ažurnih vsakomesečnih informacij do seminarjev o zelo aktualnih temah.«