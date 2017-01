V UKC Ljubljana kaos, najhujše šele prihaja

LJUBLJANA – Porast okužb dihal je letos prišel prej kot v preteklih letih, a glavni naval obolelih z gripo še pričakujejo, je v izjavi za javnost dejal vodja internistične prve pomoči interne klinike ljubljanskega kliničnega centra Hugon Možina. Vsak dan pregledajo do 90 tovrstnih bolnikov, a za polovico potrebnih hospitalizacije tudi letos primanjkuje zadostno število postelj.

Strokovna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Marija Pfeifer je poudarila, da so oddelek za gripo lani odprli 17. januarja, letos pa bi zaradi velikega števila bolnikov to morali storiti že konec preteklega tedna. Priprave so sicer začeli septembra, oddelek za okužbe dihal in gripo pa bodo odprli v sredo.

Postelj pa ni

Zadnje dni je velik porast bolnikov na oddelku internistične prve pomoči in teh bolnikov nimajo kam sprejeti, saj zanje ni dovolj postelj, je dejala Pfeiferjeva. Zato so pripravili dodatne postelje na interni kliniki, dodali so 12 pomožnih postelj na kardiološkem oddelku. Tudi na ortopedski kliniki so en oddelek priredili samo za tovrstne bolnike. Tukaj je bilo tako od četrtka hospitaliziranih 19 bolnikov.

Danes po njenih besedah med drugim selijo tudi pulmološki oddelek iz osmega nadstropja v šesto. Tako bodo pridobili 12 postelj, ki jih bodo prihranili kot dodatni oddelek za obolele z gripo. Vse skupaj bo na voljo še dodatnih 42 postelj. Za oddelek za okužbe dihal sicer novih zdravnikov ne bodo zaposlili, ampak jih bodo le preusmerili z drugih oddelkov, so pa za določen čas zaposlili okoli 40 medicinskih sester tako na infekcijski kliniki kot na interni kliniki, je dejala strokovna direktorica.

Glavni naval šele pričakujejo

Za okužbo dihal zbolevajo predvsem starejši, ki imajo kronične, pljučne ali srčne bolezni ter so tako po okužbi veliko bolj prizadeti. Bolniki, ki so zboleli zaradi virusnih obolenj, imajo ležalno dobo okoli sedem dni. Ker imajo prednost bolniki, ki so akutno bolni, in zaradi pomanjkanja postelj bodo po njenih besedah predvidoma prestavili tudi nekatere operacije.

Možina pa je poudaril, da vsak dan pregledajo do 90 bolnikov, od tega jih morajo hospitalizirati približno pol. Sicer epidemija gripe pri nas še ni tako razvita kot na Hrvaškem, tako da po njegovih besedah še pričakujejo glavni naval bolnikov.

Ta konec tedna so po njegovih besedah bolnike z okužbami dihal na urgenci obravnavali v roku šestih ur, tisti, ki so morali ostati v bolnišnici, pa so na prosto posteljo čakali več kot 16 ur. Ker so hodniki zaradi prepihov precej mrzli, poskušajo bolnike zadržati v ambulantah ali opazovalnicah. Zdravniki na urgenci tako po Možinovih besedah v svojem 12-urnem delovnem času porabijo od tri do štiri ure samo za to, da poiščejo posteljo na drugih oddelkih ali v drugih zdravstvenih ustanovah, je še dejal.