V UKC aktivirali zeleni alarm za množične nesreče

LJUBLJANA – Na ljubljanski urgenci so do približno 12.30 obravnavali že več kot 140 bolnikov, predvsem zaradi padcev, zvinov in zlomov, je povedal dežurni travmatolog Marko Jug v UKC Ljubljana. Kot je dejal, so razmere izredne, aktivirali so tudi zeleni alarm za množične nesreče. Najverjetneje bodo bolnike morali preusmerjati tudi v druge bolnišnice.

Obremenjeni oddelki

Zeleni alarm pomeni, da se »preštejemo, vidimo, kaj imamo na razpolago, kakšno je stanje v drugih bolnišnicah in se pripravimo, če se stanje poslabša, da lahko potem hitreje ukrepamo«, je razložil Jug. Problem na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana predstavlja tudi gripa, zaradi katere so oddelki zelo obremenjeni.

Na običajen dan na kliničnem oddelku za travmatologijo sicer pregledajo med 180 do 200 bolniki, kot je povedal Jug, pa pričakujejo, da se bo stanje še poslabšalo. Zaradi izrednih razmer so uvedli tri nove ambulante, skupno bolnike tako sprejemajo v šestih. Poškodovanci na oskrbo sicer čakajo v povprečju od štiri do pet ur.

Do množičnih poškodb je prišlo predvsem zaradi padcev ob jutranji poledici. Težje poškodovanih, ki potrebujejo operacijo, je deset oseb, nihče pa ni v smrtni nevarnosti.

Imeli že 215 intervencij

Zaradi velikega povečanja intervencij so na delo vpoklicali tudi vse bližnje reševalce, je povedal namestnik vodje reševalne postaje Janez Kramar. Na terenu je tako 16 vozil in 36 reševalcev. Do izjave za medije so izvedli že 215 intervencij. Toliko jih sicer običajno v 24 urah.