V učiteljico metali jajca in za kazen ostali brez valete

JESENICE – Tisti, ki imajo doma šolarje, dobro vedo, da je tik pred vrati konec šolskega leta in čas, ko se devetošolci (bolj ali manj izvirno) poslavljajo od osnovnošolskih klopi. Medtem ko nekateri razredi pripravijo osmrtnice, plakate in podobne ustvarjalne projekte, so nekateri devetošolci jeseniške Osnovne šole Toneta Čufarja namesto spodobnega slovesa izbrali – jajca. Minuli teden so jih med poukom metali v tablo in stene, nekatera so letela tudi proti učiteljici in katedru. Po dogodku se je vodstvo šole odločilo, da za učence tega razreda ne bo valete, ki bi jo morali imeti ravno danes.

