V triglavski steni sta bila ujeta osem dni

KRANJSKA GORA – Veliko parkirišče pod planinsko Kočo na Gozdu (1226 m) ob cesti na Vršič je bilo malone do zadnjega mesta polno, ko se je tam že petintridesetič v prav toliko letih zbral odcveteli cvet slovenskih alpinistov. Okoli pol stotnije alpinistov veteranov se je pripeljalo tja gor, da bi obudilo marsikateri spomin na plezalske pustolovščine, ki so se pozneje zapisale v bogato zgodovino slovenskega alpinizma.



Pozimi na Čopov steber



Tone Sazonov - Tonač je že bil eden od teh, ki so vtisnili močan pečat v slovensko alpinistiko. Prvi februarski teden leta 1968 je slovenska javnost trepetala za plezalce Aleša Kunaverja, Staneta Belaka - Šraufa in Tonača, ki so se zadnje januarsko jutro odpravili v severno steno Triglava. Po zgodovinskem prvenstvenem poletnem plezanju Pavle Jesih in Jože Čopa v znamenitem stebru v tej steni takoj po koncu druge svetovne vojne, ki so ga pozneje imenovali Čopov steber, je bilo treba ta steber preplezali še pozimi. Tisto jasno jutro je trojica pod steno računala, da ga bo zmogla v največ petih dneh – toda tretji dan, ko so bili približno na polovici, so se začeli po nebu sprehajati oblaki, ki so na goro prinesli snežni vihar.

