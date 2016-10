V svetu Kim Kardashian

Kim Kardashian nikakor ne odrekam, da ni umetnica – saj je po svoje umetnost, da z nenehno prisotnostjo svoje velike riti na sto in enem družabnem omrežju, od instagrama do twitterja, služi milijone. Ta teden jih je pa prav zaradi tega, ker so roparji po njenih non-stop javljanjih vedeli, kje jo iskati z dragocenim prstanom na roki, tudi vsega skupaj 10 izgubila. Ampak o njej mi je škoda izgubljati besede.



Se pa vprašam, koliko, kako in sploh zakaj se na omrežjih razkrivamo mi, včasih tudi razmeroma inteligentni odrasli, in naši otroci, ki so že zaradi svoje mladosti manj razmišljujoči in bolj naivni. Od kod ta želja deliti svoje, včasih celo intimne trenutke z znanci in predvsem neznanci, saj, lepo prosim – koliko »prijateljev« na facebooku pa resnično poznate – enostavno ste se usmilili njihovih prošenj? V iskanju njihovega laskanja, madona, si na tej fotografiji lepa/lep, morda zavidanja, joj, kako te je tvoj dragi/draga pocrkljal, ko bi tudi mene kdaj, ali še drugačne pozornosti, ki je v resničnem življenju ne dobimo. Seveda ne, če pa izgubljamo čas na internetu, namesto da bi šli mi ven na kavo/pivo s prijateljicami/prijatelji, naša mularija pa v kino ali brcat žogo.



Ve(š)čina družabnosti se seli na družabna omrežja, saj od tod jim ime, sami pa postajamo v medosebnih odnosih vse bolj togi in zategadelj negotovi. Pubertetnikom je že tako težko zaradi svojih let ogovoriti nasprotni spol in jim je lažje malo poklepetat čez tipkovnico, starejši pa si danes vedno pogosteje po internetu najdejo partnerje. Potem z njimi zaživijo v resničnem življenju, kar včasih uspe, velikokrat pa ne. In potem nazaj na internet, vmes pa še malo slediti kakšnemu slavnemu, ki je za bogastvo itak faustovsko prodal svojo zasebnost. Zaradi virtualne družabnosti nismo bili še nikdar tako odtujeni.



Voajerstvo in ekshibicionizem sta bila nekoč družbena odklona, danes sta družbeni normi. Voajer in ekshibicionist bi sicer po logiki res morala biti najboljši par, toda kaj, ko sta v vsakem od nas oba hkrati. In tako smo sami sebi istočasno najboljši prijatelji in največji tujci.