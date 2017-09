V steno bodo skrili časovno kapsulo

V bakreni škatli, stari 120 let, so bili tudi novci, spomenica, fotografije in novinarski članki. Foto: Špela Ankele

KRANJ – Pred 120 leti je Thomas Edison izumil napravo, ki je predvajala gibljive sličice. Po podatkih spletnih enciklopedij so tedaj v Londonu odprli prvo trgovino z avtomobili na svetu, prav tako v Angliji so pripravili prvo motoristično dirko. Leto 1897 pa je bilo zelo pomembno tudi za Kranj, kajti takrat so slovesno odprli gimnazijsko stavbo. Zato se ob visoki obletnici gimnazijskega poslopja v ponedeljek proti večeru obeta slovesnost, na kateri bodo Kranjčanom predstavili razstavo. Na njej bo na ogled tudi časovna kapsula, ki so jo, skrito v zidni niši, našli pred pol leta.

Kot smo že poročali marca letos, je mlad električar Rok Cigale med obnavljanjem gimnazijske stavbe naletel na zanimivo najdbo, vzidano v eno od pritličnih sten je skrito za večjim kamnom našel bakreno skrinjico. V njej je bila spomenica, ki jo je sestavil profesor Anton Štritof. Ta je ob koncu 19. stoletja na Gimnaziji Kranj poučeval slovenščino, grščino, latinščino, nemščino, geografijo in zgodovino.



V ponedeljek ob 18. uri se obeta slovesnost, na kateri bodo predstavili obnovljeno pritličje, na ogled pa bo tudi časovna kapsula.

Predvidevajo, da je vsebino časovne kapsule sestavil ravno omenjeni profesor, ki je poleg spomenice za zanamce shranil še fotografijo Kranja, usnjen mošnjiček s kovanci in nekaj gumbi, ki naj bi poslopje obvarovali pred nesrečo, dodal pa je še revije in časopise tistega časa ter lekarniško vrečko. »Menimo, da je lekarniška vrečka nekakšen podpis tedanjega župana Sebastjana Šavnika, kajti njegova družina je imela lekarno Pri Sveti Trojici,« o vsebini šatulje, ki jo bodo ob koncu leta vrnili na staro mesto, pojasni profesorica nemščine in umetnostne zgodovine Anita Omejec, ki je konservatorki Niki Leben pomagala pri pripravi razstave o 120 let stari zgradbi.



Niši, v kateri so pred pol leta odkrili časovno kapsulo, pa bo odslej družbo delala še ena. Na gimnaziji še ne vedo točno, kaj bodo letos skrili v steno, bo pa med predmeti zagotovo nekaj časopisnih člankov, ki so marca letos v svet ponesli novico o 120 let stari gimnazijski časovni kapsuli. »Poleg tega bomo v novo šatuljo, ki jo je po vzoru stare izdelal kranjski zlatar in pasar Matej Marolt, spravili še gimnazijska Izvestja, tu bo verjetno dovolj prostora še za kakšno spričevalo in za nekaj denarja,« je naštela profesorica Anita Omejec.

A vrnimo se v zgodovino – tedaj, pred 120 leti, je bilo v začetni razred vpisanih 22 dijakov, celotno šolsko poslopje pa je na prelomu stoletja obiskovalo približno 200 mladih. »Na Gimnaziji Kranj imamo zdaj okoli 900 dijakov,« je razliko med preteklostjo in sedanjostjo opisal Franc Rozman, ravnatelj kranjske gimnazije.



»Zanimivo je, da so stavbo zgradili zelo hitro. Gradbena dela so začeli konec aprila 1896, 18. maja tistega leta so postavili temelje, poslopje pa so slovesno odprli 31. avgusta 1897,« se je v preteklost zatekla profesorica Anita Omejec. Posledica hitre gradnje so bile obnove, ki so si sledile v letih po odprtju, na začetku 20. stoletja pa so osnovni zgradbi pripojili še prizidek.

Za konec pa še nekaj znanih imen, ki so hodili na to šolo. Dolgoletni ravnatelj Valentin Pivk je v knjigi o Gimnaziji Kranj zapisal, da so tu maturirali režiser France Štiglic, pevka Marija Ahačič Pollak, pesnik Iztok Geister, slikar Zmago Puhar, alpinist Nejc Zaplotnik, pesnica Ifegenija Simonovič, klimatologijnja Lučka Kajfež Bogataj, alpinista Marija in Andrej Štremfelj, igralka Vesna Jevnikar, plavalec Darjan Petrič, kolesar Tadej Valjavec …