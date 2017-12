V Sončnih dvorih 31 stanovanj zgrajenih na črno?!

GROSUPLJE – Mondeno stanovanjsko naselje Sončni dvori v Grosupljem, ki je prve stanovalce, med katerimi je bilo precej zvenečih imen, kot so Maja Makovec Brenčič, Rok Čeferin, nekdaj tudi sin ljubljanskega župana Jure Janković, sprejelo že leta 2006, še vedno ne da spati prvemu sosedu oziroma mejašu Francu Potokarju.



»Če velja 14. člen ustave, ki govori o enakosti pred zakonom – in če do danes vsi vpleteni trdijo, da je vplivno območje samo do mejne črte, čez pa ne, potem je bila nezakonita gradnja do mejne črte, saj balkoni segajo na mojo parcelo –, potem morajo tudi meni dati dovoljenje za gradnjo hiše, da jo tudi jaz zgradim do mejne črte. Rezultat pa bo, da se bodo balkoni držali skupaj,« je ogorčen Potokar, ki se z ženo Marto že več kot 13 let trudita dokazati, da je bila gradnja Sončnih dvorov v Grosupljem nezakonita oziroma neskladna z gradbenim in uporabnim dovoljenjem.



