V Slovenijo priletelo 41 Sircev

LJUBLJANA – V Slovenijo je prišlo 41 državljanov Sirije. Na naša tla so jih prepeljali kar z letalom.

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je danes dobilo uradno obvestilo iz Grčije, da bo skupina oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, v okviru projekta premestitve v Slovenijo prispela z letalom danes zvečer.

»Na brniško letališče je tako prispelo 41 državljanov Sirije, večinoma gre za družine, ki so jih prepeljali v azilni dom na Viču v Ljubljani. Uradni postopek sprejema prošenj za mednarodno zaščito se bo predvidoma začel v četrtek. Do zaključka postopka bodo družine bivale v izpostavi azilnega doma v Logatcu, samski moški pa v azilnem domu v Ljubljani,« so sporočili iz MNZ.

Doslej so v Slovenijo sicer premestili 124 ljudi, in sicer 23 državljanov Eritreje iz Italije ter 84 državljanov Sirije in 17 državljanov Iraka iz Grčije.