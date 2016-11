V Sloveniji največ zapravi ameriški turist

Turizem v Sloveniji je nedvomno panoga prihodnosti. V njej že nekaj let beležimo nenehen trend rasti. V turizmu je ne nazadnje posredno ali neposredno zaposlenih na desettisoče ljudi. O priložnostih, ki se nam odpirajo s Trumpovo zmago, in načrtih v naslednjih letih smo se pogovarjali z direktorico Slovenske turistične organizacije (STO) Majo Pak, ki med drugim poudarja, da je za učinkovit razvoj in trženje turizma izjemno pomembna inovativnost pri oblikovanju odličnih turističnih doživetij in produktov.

Ali sta zmaga Donalda Trumpa in dejstvo, da je Melania Trump postala prva dama, priložnost za slovenski turizem? Prepoznavnost Slovenije je nedvomno skokovito narasla. Kaj si lahko realno obetamo?



Da bo prva dama postala Slovenka, pomeni za slovenski turizem pomembno priložnost za povečanje prepoznavnosti Slovenije na globalnem trgu. Zanimanje za Slovenijo se je dvigovalo že vse od lani, ko je Donald Trump objavil kandidaturo za predsednika. O domovini prve dame ZDA se je razpisalo veliko vodilnih svetovnih medijev, mnogi so prvič prišli v Slovenijo raziskovat, od kod izhajajo njene korenine, in odšli presenečeni nad lepoto in urejenostjo naše države. Podatki kažejo, da se je v zadnjem letu pojavnost Melanie na svetovnih spletnih portalih izjemno povečala.

