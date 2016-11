V Sloveniji delujejo kot Corleonejevi: dobijo se danes ob 17.

O kartelih »Nezakonit skrivni dogovor med sicer konkurenčnimi družbami o ceni izdelkov, o restriktivnih dobavah ali o razdelitvi trga. Dogovori imajo lahko več oblik, njihova posledica pa je vedno višja cena za potrošnika na določenem trgu. Kartelni dogovori zaščitijo partnerje v takšnem dogovoru pred konkurenco, jim dovoljujejo, da zaračunavajo višje cene in jim omogočajo, da ne izboljšujejo svojih proizvodov ali storitev. Potrošniki oziroma druga podjetja, ki niso vključena v dogovor, plačajo zapitek partnerjev v kartelu: plačujejo višje cene za nižjo kakovost izdelkov ali storitev. To prizadene konkurenčnost celotnega gospodarstva,« pa spletni portal finance.si, piše o kartelih in njihovi škodljivosti za gospodarstvo.