V skrbeh za kite na dopust na našo obalo

PORTOROŽ, BLED – Zgolj to, da v Sloveniji v zadnjih letih prirejamo konference znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov (IWC), načeloma resda ni ali vsaj ne more biti sporno. Še sploh ker sta bila ta komisija oziroma njen odbor ustanovljena na podlagi nedvomno plemenitih, pohvale vrednih namenov.



Skratka, v ponedeljek se na slovenski obali začenja že 66. zasedanje Mednarodne komisije za kitolov. Tokratni posvet IWC, ki bo že drugič v Sloveniji, bo potekal prav na 30. obletnico – na 30. obletnico, ja! – prepovedi oziroma moratorija na komercialni kitolov. Res je, države, ki se »zlasti zaradi tradicije« iztrebljanju morskih sesalcev niso pripravljene in ne želijo odreči, pa takšne prepovedi niti po 30 letih še niso začele tako zavzeto upoštevati, kot je marsikdo najbrž naivno upal, da slej ali prej le bodo. V diplomatskem jeziku se takšno njihovo sprenevedanje oziroma tudi neučinkovitost kakor vse bolj ozaveščene mednarodne skupnosti – brez muje se pač še čevelj ne obuje – opravičujeta s kvaziargumentom, da v zvezi s prepovedjo kitolova ta hip (ta hip?) žal res ostaja odprtih še veliko vprašanj. Naj pa bi omenjeni moratorij vendarle pomenil enega od največjih dosežkov vztrajnih pripadnikov svetovne naravovarstvene skupnosti, saj naj bi z njim kljub vsemu preprečili pomor celo več sto tisoč morskih sesalcev.



Nismo le v komisiji, smo gostitelji



Kakor koli, včeraj so v Portorožu, kamor so z vsega sveta bodisi že pripotovali predstavniki držav članic IWC in tudi številnih nevladnih organizacij bodisi še(le) bodo – v Sloveniji, na primer, deluje društvo za zaščito morskih sesalcev Morigenos, ki mu predseduje mag. Tilen Genov –, že začeli pripravljalne sestanke pred 66. zasedanjem in nekatere druge spremljajoče dejavnosti. Mimogrede tudi naš Morigenos priznava – drži, tega ne bi mogel zanikati, tudi če bi hotel –, da tri države pač še vedno uporabljajo vrzeli (luknje) v moratoriju na komercialni kitolov in, če tako rečemo, s figo (harpuno) v žepu nadaljujejo svoje kitolovne dejavnosti ali jih celo krepijo. Kako? Ker je bila pozornost mednarodne skupnosti kritično usmerjena predvsem na japonski kitolov na Antarktiki, se je Norveška, saj ni res, pa je, zavihtela celo na prvo mesto med kitolovnimi državami. Pa ne samo to, v zadnjih dveh letih so norveški kitolovci ubili več kitov kot Japonska in Islandija skupaj. Da niti ne omenimo tega, kako si na Ferskih oziroma Ovčjih otokih, ki so v severnem Atlantskem oceanu, natančneje med Škotsko in Islandijo, vsako leto, ker je to pač njihova kakor vikinška tradicija, krvoločno privoščijo skrajno nasilno klanje dolgoplavutih kitov (Globicephala melaena), ki so v resnici vrsta delfinov. Podobno že zelo dolgo vsako leto (spet in spet) storijo tudi na povsem drugem koncu sveta, na Japonskem. Tudi pri njih je pretveza za to, kaj pa drugega, ohranjanje tradicije.



Vse to je res noro! Norveško pretiravanje s kitolovom pa kljub temu ni (ne bo) na dnevnem redu portoroškega zasedanja IWC. Bodo pa zato udeleženci zasedanja (na izrecno pobudo Avstralije in Nove Zelandije) raje razpravljali o tako imenovanem znanstvenem kitolovu Japonske znotraj zavarovanega območja za kite na območju Antarktike. To pa bodo. Kar menda celo ni od muh, saj naj bi udeleženci zasedanja, ki so si zaradi skrbi za morske sesalce privoščili še en dopust na slovenski rivieri, konec koncev in enkrat za vselej čisto zares radi ugotovili, kaj vse je mogoče šteti za znanstveni kitolov in česa bržda res ne.



Kaj pa je potem dobra novica? Denimo to, da so Argentina, Brazilija, Urugvaj, Gabon in Južna Afrika pred portoroškim zasedanjem predlagali uvedbo zatočišča za kite v južnem Atlantiku. V Morigenosu verjamejo, da bi to lahko spodbudilo ohranitvena prizadevanja na obeh straneh Atlantika.



Spomnimo se, tudi že septembra 2014 je v Portorožu zasedala Mednarodna komisija za kitolov, ki je bila ustanovljena že davnega leta 1946: približno 500 turistov, pardon, predstavnikov 89 držav je tudi takrat prav pri nas razpravljalo predvsem o konvenciji o nujno potrebni ureditvi (omejitvi) kitolova. Podlaga za takratno razpravo so bili znanstveni predlogi, ki so jih le nekaj mesecev prej pripravili udeleženci srečanja o kitolovu na Bledu. In kaj je že takrat poudarjala slovenska država, katere predstavniki tako radi razmišljajo s svojo glavo? Da mi tako ali tako zastopamo le tista stališča, ki jih je že sprejela Evropska unija, da zaradi tega pač ne podpiramo ne komercialnega ne znanstvenega kitolova, marveč si načeloma prizadevamo za odpravo obeh. Načeloma? Načelna pa Slovenija je, to pa vedno.



Kitolova nimamo, znamke pa Prav društvo za morske sesalce Morigenos, ki je prav gotovo naše gore list, je dalo pobudo tudi za izdajo slovenskih znamk: za izdajo prve slovenske znamke z motivom kita in še treh znamk z motivi delfinov. V Slovenskih novicah smo pred kratkim prav tako poročali o tem, da poredkoma (približno vsakih pet let) v slovenski, severni del Jadranskega morja priplava celo brazdasti kit (Balaenoptera physalus), ki je, kot je znano, druga največja vrsta kita na našem planetu, ki ima sicer raje bolj globoka in odprta morja ter ki razmeroma pogosto plava po, na primer, Jonskem morju. Še dobro, da sta naši morski sosedi Hrvaška in Italija, ne pa Norveška, a ne? Kaj pa, če je vendarle res, kar je povedal predsednik Morigenosa mag. Tilen Genov, da nas delfini, ki priplavajo do nas, pa tudi kiti, ki sicer za to redkeje odločijo, želijo opozarjati, da moramo po svojih močeh tudi Slovenci pomagati obvarovati neprecenljive morske zaklade in, ne nazadnje, tudi morske sesalce?