V Skednjih uredil muzej starodobnikov

ŠENTJAKOB – Velika gospodarska poslopja je prenovil in preuredil tako, da so postala primerna za razstavo starih kmetijskih eksponatov in starodobnih vozil. Večino je obnovil tako, da so podobni svojemu izvirnemu stanju in delujejo. Zbira avtomobile, mopede in kolesa s pomožnim motorjem. Usmeril se je v zbiranje avtomobilov, ki so si jih lahko privoščili preprosti ljudje z ne preveč globokim žepom. V njegovi zbirki je 37 avtomobilov iz povojnega obdobja.



Ob koncu druge svetovne vojne je okupator boljše avtomobile odpeljal, ostalo pa je veliko avtomobilov znamke DKW. Zakaj? Dekovce so poganjali dvotaktni motorji na mešanico bencina in olja. Medtem ko so ob pomanjkanju bencina avtomobile s štiritaktnimi motorji lahko v sili vozili tudi na alkohol ali petrolej, dekovcev ni bilo možno.



Leta 1932 so se združile štiri tovarne, DKW, Audi, Horch in Wanderer, in rodil se je Auto Union. Zato te avtomobile krasi zaščitni znak – štirje prepleteni krogi. Jože ima v zbirki rdečega auto uniona F11, letnik 1964, ki je bil cenejša različica F12. Leta 1957 je postal lastnik tovarne Auto Union Daimler-Benz, leta 1964 pa je prišel v last skupine Volkswagen.

Jože Mejač je prejel nagrado družbe Ford za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Pnevmatike iz ZDA



Prav zdaj se v delavnici odvija sklepno dejanje, montaža starodobnika, VW 1300, letnik 1967. Mejač sam najbolj obvlada ličanje in montažo, popravi tudi motor. Pri drugih delih mu pomagajo prijatelji iz kluba Soteska. Prav vsi deli so originalni. Hrošč čaka še na gumijasta tesnila (kakšnih 100 različnih) in pnevmatike, ki jih je naročil v ZDA, nekaj delov je treba še pokromati. Kdaj bo hrošč speljal? Čeprav ga ima Jože že kar 20 let, je bil v zelo slabem stanju, in smeje pove, da ne ve natančno. Vse je še odvisno od časa in stroškov.



Najstarejši avto je opel olympia letnik 1950 in ima še vse karakteristike predvojnega modela s 16-colskimi kolesi in z rezervnim kolesom zunaj. Pred letom 1956, ko se je začela proizvodnja fičkov, je bilo pri nas največ registriranih olympij. Njegova je imela dokaj dobro karoserijo, bila je brez motorja in volana. Dele je iskal tako rekoč po vsem svetu, tako da manjka le še tapeciranje.



V zbirki so še avtomobili znamk Fiat, Zastava, Volvo, Peugeot, Moskvič, Ford, Wartburg, Škoda in Trabant. Slednjemu so rekli tudi popendekl, avto iz kartona. Zastava je začela proizvajati najbolj množični jugoslovanski avto, fička, leta 1960, po nakupu licence. Ime fičo je dobil po glavnem liku iz stripa, ki so ga v času prvih let avtomobila objavljali v časopisu Borba. V času njihove največje priljubljenosti je bilo priljubljeno reči: »Očka se s fičkom pelje, trebuh kislo zelje melje.« Najbolj luksuzni Zastavin avto, tudi ta je v Jožetovi zbirki, je bila zastava 1400 BJ, imenovali so ga jugoslovanski mercedes pa tudi direktorski avto.



Še gasilska brizgalna



Tudi gasilska brizgalna je našla prostor v zbirki. Uporabljali so jo v gasilskem društvu Vinice-Zapotok. Opel, tip blitz z metz nadgradnjo iz leta 1955, je opremljen z metz črpalko 8/8, ki je postavljena pred masko vozila. V opremi je bila tudi prenosna gasilska črpalka, ki jo je s pomočjo prijatelja našel na odpadu. Razstavil jo je, kompletiral in zdaj deluje.



Med starejšimi motorji je tomos mosko, letnik 1959. Ker so te prve mopede v Tomosu le sestavljali, ima poleg znaka Tomos napis Puch M S50. Ta model je tovarna Tomos začela delati leta 1956.



Za svoje prizadevno delo je Jože Mejač novembra 2002 prejel nagrado družbe Ford za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, ki mu jo je podelil zastopnik Forda za Slovenijo, ljubljanski Summit motors. Avgusta 2002 je skupaj z ljubitelji stare kulturne dediščine ustanovil Klub ljubiteljev stare kmetijske tehnike in starodobnih vozil Soteska. Vse do letošnjega leta je bil predsednik kluba, zdaj je njegov tehnični komisar.