V Sevnici visoki ameriški obisk

SEVNICA – Veleposlanik ZDA v Sloveniji Brent Hartley je danes obiskal Sevnico. Kot je povedal, želi med svojimi obiski spoznati lokalno gospodarstvo, navezati stike in se seznaniti z lokalnimi pogledi na politično dogajanje v državi. Njegova pozornost pa kljub vsemu ni bi bila usmerjena v to, da iz Sevnice prihaja bodoča ameriška prva dama.

Hartley je dejal, da je v okviru svojega službovanja in nalog obiskal že več slovenskih mest, med temi obiski pa ga vedno zanimajo pogledi na politično dogajanje in stanje v državi, ki so drugačni od ljubljanskega. Danes se je imel priložnost pogovarjati tudi o stanju gospodarstva, sicer pa med svojimi obiski obiskuje tudi podjetja, ki izvažajo v ZDA ali pa bi to rada dosegla.

O bodoči ameriški prvi dami, v Sevnici rojeni Melanii Trump, je dejal, da se njegov obisk ni neposredno nanašal na njen rojstni kraj. Seveda pa glede tega v ZDA in v Sloveniji vlada veliko zanimanje, saj se bo šele drugič zgodilo, da ameriškega prva dama ni bila rojena v ZDA, je še povedal Hartley.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je pojasnil, da je do uradnega delovnega obiska ameriškega veleposlanika prišlo tudi zaradi velikega zanimanja, ki med ameriškimi medijskimi hišami za Sevnico vlada zaradi njihove rojakinje. Sicer pa so se z ameriškim veleposlanikom v Sloveniji pogovarjali o nadaljevanju dobrega sodelovanja med predstavniki lokalnega okolja in ZDA, je še pojasnil Ocvirk.

Obiskal Siliko

Hartley je sicer današnji obisk začel s srečanjem s sevniškimi občinskimi predstavniki, ogledal si je sevniški grad in nato v bližnjem Boštanju obiskal še podjetje Siliko, ki pretežno za avtomobilsko industrijo izdeluje izdelke iz gume, plastike in tekočega silikona. Po podatkih Janeza Koprivca, direktorja in lastnika Silika, ki v Boštanju zaposluje približno 300 ljudi, drugo proizvodno enoto s približno tretjino proizvodnje pa ima na Vrhniki, je ta globalno vpeta družba preteklo leto končala z 41 milijoni evrov prihodka, medtem ko si letos obeta 47 milijonov evrov prodaje.

V Boštanju sicer nameravajo prihodnje leto okrepiti proizvodne zmogljivosti in razširiti svoje prostore, od nove naložbe pa si obetajo predvidoma 50 novih delovnih mest, je še povedal Koprivec.